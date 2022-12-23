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23.12.2022  16:19   Дмитро Колонєй

Виплата одиноким матерям: як її оформити у Харкові

У Харкові розпочали оформляти заявки на отримання грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду,  у Харкові триває оформлення заявки на отримання грошової допомоги для одиноких матерів Світової продовольчої програми ООН.
 

Що необхідно зробити для отримання коштів

 
  • звернутися до управління соціального захисту населення, де видають QR-коди.
 

Хто має право на цю виплату

 
  • за інформацією завідувачки сектором державних пільг та гарантій відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг у Немишлянському районі Наталії Моцик, самотні матері - це не одружені жінки і у свідоцтві про народження їхніх дітей батько зазначений зі слів матері. За її словами, такі жінки мають відповідний витяг із Сімейного кодексу України (ст. 135), і при подачі заяви на отримання допомоги від ООН їм необхідно звернутися особисто. Крім того, за гуманітарною допомогою самотні матері можуть звертатися за тел. 15-35.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  віплаты, одинокие матери, харьков
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