23.12.2022 16:19 Дмитро Колонєй
Виплата одиноким матерям: як її оформити у Харкові
У Харкові розпочали оформляти заявки на отримання грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міскраду, у Харкові триває оформлення заявки на отримання грошової допомоги для одиноких матерів Світової продовольчої програми ООН.
Що необхідно зробити для отримання коштів
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звернутися до управління соціального захисту населення, де видають QR-коди.
Хто має право на цю виплату
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за інформацією завідувачки сектором державних пільг та гарантій відділу персоніфікованого обліку одержувачів пільг у Немишлянському районі Наталії Моцик, самотні матері - це не одружені жінки і у свідоцтві про народження їхніх дітей батько зазначений зі слів матері. За її словами, такі жінки мають відповідний витяг із Сімейного кодексу України (ст. 135), і при подачі заяви на отримання допомоги від ООН їм необхідно звернутися особисто. Крім того, за гуманітарною допомогою самотні матері можуть звертатися за тел. 15-35.
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