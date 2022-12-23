Кіт Степан відвідав харківських рятувальників

Одну з рітувально-пожежних частин Харкова відвідав знаменитий кіт Степан.
Як повідомляє РЕДПОСТ, чотирилапий блогер відвідав особовий склад 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини Харкова, подякував гарнізону за службу і за традицією посидів у кріслі керівника частини.
"Дякую за врятовані життя, відвагу та професіоналізм", - з¦явився запис на інстаграм-сторінці Степана.
Нагадаємо, харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».
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