23.12.2022 16:41 Рита Парфенова

Кіт Степан відвідав харківських рятувальників

Одну з рітувально-пожежних частин Харкова відвідав знаменитий кіт Степан.

Як повідомляє РЕДПОСТ, чотирилапий блогер відвідав особовий склад 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини Харкова, подякував гарнізону за службу і за традицією посидів у кріслі керівника частини.



"Дякую за врятовані життя, відвагу та професіоналізм", - з¦явився запис на інстаграм-сторінці Степана.

Нагадаємо, харківський кіт Степан, який має в соціальній мережі Instagram 1,3 мільйона передплатників, став амбасадором проєкту від Міністерства культури та інформаційної політики України- «Збережіть українську культуру».