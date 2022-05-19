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19.05.2022  10:42   Рита Парфенова

Кота Степана из Харькова наградили престижной блогерской премией

Известный кот с Салтовки стал одним из победителей World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).

Кота Степана из Харькова наградили престижной блогерской премией

Церемония награждения одной из самых престижных премий среди блогеров прошла 18 мая в Каннах. Фотографии о с мероприятия размещены на странице Степана в Instagram, передает РЕДПОСТ.

Степан посетил церемонию награждения, позируя в сине-желтой бабочке на красной дорожке.

Кота Степана из Харькова наградили престижной блогерской премией

Напомним, харьковского кота-блогера Степана, который прославился в социальных сетях интересным контентом, номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards 2022, отметив, что кот Степан смог собрать более 10 тысяч долларов в поддержку пострадавших во время войны  животных.

Источник:   Instagram
 Тэги:  кот степан, премия, харьков
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