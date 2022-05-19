19.05.2022 10:42 Рита Парфенова

Кота Степана из Харькова наградили престижной блогерской премией

Известный кот с Салтовки стал одним из победителей World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).

Церемония награждения одной из самых престижных премий среди блогеров прошла 18 мая в Каннах. Фотографии о с мероприятия размещены на странице Степана в Instagram, передает РЕДПОСТ.



Степан посетил церемонию награждения, позируя в сине-желтой бабочке на красной дорожке.





Напомним, харьковского кота-блогера Степана, который прославился в социальных сетях интересным контентом, номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards 2022, отметив, что кот Степан смог собрать более 10 тысяч долларов в поддержку пострадавших во время войны животных.