Кота Степана из Харькова наградили престижной блогерской премией

Известный кот с Салтовки стал одним из победителей World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).
Церемония награждения одной из самых престижных премий среди блогеров прошла 18 мая в Каннах. Фотографии о с мероприятия размещены на странице Степана в Instagram, передает РЕДПОСТ.
Степан посетил церемонию награждения, позируя в сине-желтой бабочке на красной дорожке.
Напомним, харьковского кота-блогера Степана, который прославился в социальных сетях интересным контентом, номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards 2022, отметив, что кот Степан смог собрать более 10 тысяч долларов в поддержку пострадавших во время войны животных.
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