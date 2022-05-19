19.05.2022 10:21 Рита Парфенова

Под Харьковом мужчина пошел в гости и обокрал знакомую

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту кражи в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Кража произошла 17 мая 2022 года в городе Лозовая. Мужчина пришел в гости к знакомой и, находясь в ее доме, похитил из ее сумки 50 тысяч гривен. Также он украл золотые украшения – цепочку, браслет, серьги, кольца общей стоимостью 100 тыс. грн. Сложив похищенное в рюкзак, злоумышленник покинул квартиру, однако вскоре был задержан правоохранителями.



При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлено о подозрении 50-летнему ранее неоднократно судимому мужчине по факту кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 15 мая 2022 на улице Одесской в Харькове неизвестный разбил стекло в киоске и украл сигареты.