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19.05.2022  09:57   

Харькову нужно обеспечить жильем около 700 человек, укрывающихся в метро

Из четырех с половиной тысяч людей, укрывающихся в Харьковском метрополитене, в расселениие нуждаются около семисот человек.

Около 700 человек нуждаются в расселении из харьковского метро

Об этом вице-мэр по вопросам здравоохранения и соцзащите населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила Суспільному. передает РЕДПОСТ

«Согласно той регистрации, которую мы провели, требуют расселения где-то 670-700. Рассматриваем возможности их размещения», - уточнила Горбунова-Рубан.

По словам заместителя городского головы, 40 человек уже вывезли со станций подземки и разместили в санатории.

«Я сегодня общалась с организацией "Врачи без границ". И мы договорились, у них есть такая программа, возможность, что они поедут к этим людям, обследуют их, предоставят им определенные лекарства», - добавила Горбунова-Рубан.

Напомним, в Харькове анонсировали запуск метрополитена через полторы-две недели.

Тэги:  метро, харьков, светлана горбунова-рубан
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