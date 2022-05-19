Харькову нужно обеспечить жильем около 700 человек, укрывающихся в метро

Из четырех с половиной тысяч людей, укрывающихся в Харьковском метрополитене, в расселениие нуждаются около семисот человек.
Об этом вице-мэр по вопросам здравоохранения и соцзащите населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила Суспільному. передает РЕДПОСТ
«Согласно той регистрации, которую мы провели, требуют расселения где-то 670-700. Рассматриваем возможности их размещения», - уточнила Горбунова-Рубан.
По словам заместителя городского головы, 40 человек уже вывезли со станций подземки и разместили в санатории.
«Я сегодня общалась с организацией "Врачи без границ". И мы договорились, у них есть такая программа, возможность, что они поедут к этим людям, обследуют их, предоставят им определенные лекарства», - добавила Горбунова-Рубан.
Напомним, в Харькове анонсировали запуск метрополитена через полторы-две недели.
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