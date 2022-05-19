19.05.2022 09:08 Рита Парфенова

Прокуроры обследовали разбомбленный дом в Харькове, в котором погиб человек

Правоохранители продолжают собирать доказательства военной агрессии рф в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, обстрел произошел ночью 7 марта 2022 года. Российские военные нанесли удар по Основянскому району города, в реультате которого погиб один человек, полностью разрушен жилой дом и повреждено административное здание.

По данному факту нарушение законов и обычаев войны начато уголовное производство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



18 мая 2022 года руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова с применением специальной техники проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы повреждения и разрушения, а также изъяты вещественные доказательства.





Информация, полученная в ходе осмотра, будет использована для назначения соответствующих экспертиз, а также для расчета ущерба, причиненного в результате обстрела.

Напомним, СБУ начала досудебное расследование обстрела российскими оккупантами город Мерефы 17 мая 2022 года.