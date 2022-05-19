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19.05.2022  08:47   Рита Парфенова

Обстрел Харькова 18 мая: есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удары по Салтовке и Пятихаткам.

Харьков война разрушения

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ. Он отметил, что люди возвращаются в Харьков и деоккупированные населенные пункты области, однако нельзя сказать, что это абсолютно безопасно.

Всего за сутки 18 мая в Харькове было три обстрела: ночью снаряды попадали в Киевском районе. Днем обстреляли Салтовку и Пятихатки - трое пострадавших. Также обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка, там пострадали три человека.

Контратака ВСУ на севере Харьковской области завершилась успехом. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка Дергачевского района.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 19 мая.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков, обстрел, хова
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