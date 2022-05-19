Обстрел Харькова 18 мая: есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удары по Салтовке и Пятихаткам.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ. Он отметил, что люди возвращаются в Харьков и деоккупированные населенные пункты области, однако нельзя сказать, что это абсолютно безопасно.
Всего за сутки 18 мая в Харькове было три обстрела: ночью снаряды попадали в Киевском районе. Днем обстреляли Салтовку и Пятихатки - трое пострадавших. Также обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка, там пострадали три человека.
Контратака ВСУ на севере Харьковской области завершилась успехом. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка Дергачевского района.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 19 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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