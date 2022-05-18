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18.05.2022  11:54   Рита Парфенова

Ночью обстреляли район Харькова: уточнение сводки ХОВА (видео)

Около полуночи на 18 мая обстрелу оккупантов подвергся поселок Жуковского в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в уточненной оперативной информации на утро 18 мая, передает РЕДПОСТ.

"Ночью снаряд российских оккупантов повредил стену жилого дома в Киевском районе Харькова", - рассказал глава ХОВА.

По словам Олега Синегубова, также были повреждены четыре легковых автомобиля.

К счастью, во время обстрела никто не пострадал.

Возникший после прилета пожар ликвидировали спасатели подразделений областного управления ГСЧС.

Напомним, харьковчан просят воздержаться от посещения Саржина яра.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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