Ночью обстреляли район Харькова: уточнение сводки ХОВА (видео)

Около полуночи на 18 мая обстрелу оккупантов подвергся поселок Жуковского в Харькове.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в уточненной оперативной информации на утро 18 мая, передает РЕДПОСТ.
"Ночью снаряд российских оккупантов повредил стену жилого дома в Киевском районе Харькова", - рассказал глава ХОВА.
По словам Олега Синегубова, также были повреждены четыре легковых автомобиля.
К счастью, во время обстрела никто не пострадал.
Возникший после прилета пожар ликвидировали спасатели подразделений областного управления ГСЧС.
Напомним, харьковчан просят воздержаться от посещения Саржина яра.
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