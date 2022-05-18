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18.05.2022  11:50   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 273 человек. Выздоровело 287 585 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 642 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (в том числе у 10 жителей города Харькова). Один человек заболел в Красноградском районе области.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 18 мая 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 мая.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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