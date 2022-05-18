18.05.2022 11:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 273 человек. Выздоровело 287 585 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 642 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (в том числе у 10 жителей города Харькова). Один человек заболел в Красноградском районе области.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 мая.