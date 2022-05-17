17.05.2022 10:24 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 260 человек. Выздоровело 287 226 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 990 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 11 человек (в том числе у 9 жителей города Харькова). Два человека заболели в Красноградском, один - в Чугуевском районах.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 мая.