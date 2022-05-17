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17.05.2022  10:24   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 260 человек. Выздоровело 287 226 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 990 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 11 человек (в том числе у 9 жителей города Харькова). Два человека заболели в Красноградском, один - в Чугуевском районах.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 17 мая 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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