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17.05.2022  10:45   Рита Парфенова

В центре Харькова высадили присланные в подарок лилии (фото)

300 саженцев цветов прислала Харькову жительница города Днепр.

Харькову прислали в подарок 300 саженцев цветов

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета, посылку от днепрянки Нины Трускало получили работники СКП «Харьковзеленстрой».

300 подаренных саженцев высадили на клумбе в центре города.

Харькову прислали в подарок 300 саженцев цветов Харькову прислали в подарок 300 саженцев цветов

«Сотрудники предприятия высадили эти цветы в саду Шевченко с тыльной стороны нового паркинга. Скоро они расцветут, и все харьковчане смогут насладиться этим подарком», - отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Харькову прислали в подарок 300 саженцев цветов

Напомним, саженцы фруктовых деревьев и гибискусы Харькову ранее отправили из городов Бурштын (Ивано-Франковская область) и Залещики (Тернопольская область). Работники «Харьковзеленстроя» высадили их возле сухого фонтана на площади Свободы и в городском саду им. Т.Г. Шевченко.

Тэги:  клумба, подарок, харьков
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