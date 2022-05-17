17.05.2022 10:45 Рита Парфенова

В центре Харькова высадили присланные в подарок лилии (фото)

300 саженцев цветов прислала Харькову жительница города Днепр.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета, посылку от днепрянки Нины Трускало получили работники СКП «Харьковзеленстрой».

300 подаренных саженцев высадили на клумбе в центре города.





«Сотрудники предприятия высадили эти цветы в саду Шевченко с тыльной стороны нового паркинга. Скоро они расцветут, и все харьковчане смогут насладиться этим подарком», - отметили в СКП «Харьковзеленстрой».





Напомним, саженцы фруктовых деревьев и гибискусы Харькову ранее отправили из городов Бурштын (Ивано-Франковская область) и Залещики (Тернопольская область). Работники «Харьковзеленстроя» высадили их возле сухого фонтана на площади Свободы и в городском саду им. Т.Г. Шевченко.