17.05.2022 11:11 Виталий Хиневич

В Харькове полицейские изъяли наркотики и гранаты

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1122 обращений граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в течение суток в отделы полиции доставлены 42 человека для проверки причастности к диверсионной деятельности.

Во время несения службы полицейские обнаружили на блокпосте в личных вещах 42-летнего жителя Лозовой около полутора килограммов сухого наркотического вещества в измельченном состоянии.

По улице Малиновского наряд полиции обнаружил гражданина, имевшего при себе наркотики.

Кроме этого, на Бульваре Каркача у 30-летнего мужчины полицейские изъяли 5 гранат.

Правоохранители продолжают следить за порядком в Харьковской области.

Напомним, в Харьковской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов.