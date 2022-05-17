17.05.2022 11:11 Виталий Хиневич
В Харькове полицейские изъяли наркотики и гранаты
В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1122 обращений граждан.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что в течение суток в отделы полиции доставлены 42 человека для проверки причастности к диверсионной деятельности.
Во время несения службы полицейские обнаружили на блокпосте в личных вещах 42-летнего жителя Лозовой около полутора килограммов сухого наркотического вещества в измельченном состоянии.
По улице Малиновского наряд полиции обнаружил гражданина, имевшего при себе наркотики.
Кроме этого, на Бульваре Каркача у 30-летнего мужчины полицейские изъяли 5 гранат.
Правоохранители продолжают следить за порядком в Харьковской области.
Напомним, в Харьковской области задокументировано
очередное преступление российских оккупантов.
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