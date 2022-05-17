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17.05.2022  11:11   Виталий Хиневич

В Харькове полицейские изъяли наркотики и гранаты

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1122 обращений граждан.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в течение суток в отделы полиции доставлены 42 человека для проверки причастности к диверсионной деятельности.
 
Во время несения службы полицейские обнаружили на блокпосте в личных вещах 42-летнего жителя Лозовой около полутора килограммов сухого наркотического вещества в измельченном состоянии.
 
По улице Малиновского наряд полиции обнаружил гражданина, имевшего при себе наркотики.
 
Кроме этого, на Бульваре Каркача у 30-летнего мужчины полицейские изъяли 5 гранат.
 
Правоохранители продолжают следить за порядком в Харьковской области.
 
Напомним, в Харьковской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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