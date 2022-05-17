Правоохранители расследуют преступления оккупантов

В Харьковской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Следственные действия проводились в селе Малая Рогань под Харьковом. Установлено, что 25 марта 2022 года во время артиллерийских обстрелов села российскими оккупантами погиб 59-летний мужчина. В окружную прокуратуру обратилась жена погибшего, которая похоронила своего мужа во дворе их дома.
В настоящее время труп эксгумирован и направлен для проведения судебной медицинской экспертизы.
При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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