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17.05.2022  09:31   Рита Парфенова

Правоохранители расследуют преступления оккупантов

В Харьковской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов

Следственные действия в селе Малая Рогань под Харьковом

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Следственные действия проводились в селе Малая Рогань под Харьковом. Установлено, что 25 марта 2022 года во время артиллерийских обстрелов села российскими оккупантами погиб 59-летний мужчина. В окружную прокуратуру обратилась жена погибшего, которая похоронила своего мужа во дворе их дома.

В настоящее время труп эксгумирован и направлен для проведения судебной медицинской экспертизы.



При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российская реактивная артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове.

 

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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