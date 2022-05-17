В Харькове мародер залез в табачный киоск

Злоумышленника задержали "на горячем".
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 15 мая 2022 года 44-летний мужчина, разбив стекло, проник в торговый киоск, расположенный в Основянском районе г. Харькова, откуда похитил табачные изделия.
Далеко унести добычу злоумышленник не смог – его быстро задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины
При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова харьковчанину уведомлено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в марте в Харькове патрульные задержали еще одного любителя бесплатных сигарет. Правоохранители закончили в отношении него досудебное расследование, и прокуратура направила обвинительный акт в суд.
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