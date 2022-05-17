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17.05.2022  11:30   Виталий Хиневич

В Харькове возобновляет работу РАГС

Прием граждан будет проходить по предварительной записи.

Харьков РАГС
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что с 25 мая возобновляет прием граждан отдел РАГС на улице Сумской, 61.
 
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, в отдел РАГС Восточного межрегионального управления Министерства юстиции харьковчане смогут обратиться по вопросам государственной регистрации рождения с одновременным определением происхождения ребенка, по вопросам государственной регистрации брака и государственной регистрации смерти.
 
Кроме этого отмечается, что прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по телефону: 095 633-12-51. Прием граждан будет производиться по средам и четвергам с 10:00 до 14:00.
 
Стоит отметить, что проконсультироваться по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния харьковчане могут по телефону: 063 230-50-85; 068 227-85-73; 063 054-76-23.
 
Напомним, ранее начал работать РАГС по улице Плехановской,73.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  рагс, харьков
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