17.05.2022 11:30 Виталий Хиневич

В Харькове возобновляет работу РАГС

Прием граждан будет проходить по предварительной записи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что с 25 мая возобновляет прием граждан отдел РАГС на улице Сумской, 61.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, в отдел РАГС Восточного межрегионального управления Министерства юстиции харьковчане смогут обратиться по вопросам государственной регистрации рождения с одновременным определением происхождения ребенка, по вопросам государственной регистрации брака и государственной регистрации смерти.

Кроме этого отмечается, что прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по телефону: 095 633-12-51. Прием граждан будет производиться по средам и четвергам с 10:00 до 14:00.

Стоит отметить, что проконсультироваться по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния харьковчане могут по телефону: 063 230-50-85; 068 227-85-73; 063 054-76-23.