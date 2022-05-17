17.05.2022 11:51 Виталий Хиневич

Бесплатное лечение онкобольных украинцев: как получить помощь

Во время войны Программа медицинских гарантий продолжает работать, а пациенты с онкологией могут бесплатно получать лечение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что Программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи на каждом этапе лечения: диагностика, химиотерапевтическое и радиологическое лечение, сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях, хирургия, реабилитация, паллиативная помощь.

Получить медицинскую помощь, пациент может по направлению врача. В случае, когда диагноз уже поставлен, пациент обращается к лечащему врачу без направления.

Несмотря на войну, большинство онкоцентров страны работают в штатном режиме. Актуальная информация о работе онкоцентров и контактных телефонах для пациентов доступна по ссылке

Также сообщается, что пациент может выбрать заведение, где получать услуги, независимо от места регистрации или фактического пребывания. Найти нужное заведение можно, обратившись в контакт-центр НСЗУ Национальная служба здоровья Украины16-77.

Напомним, Минздравом запущен реестр , для сбора информации о детях, которые получили физические или психологические травмы в результате военных действий или не могут получить необходимую медпомощь.