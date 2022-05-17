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17.05.2022  11:51   Виталий Хиневич

Бесплатное лечение онкобольных украинцев: как получить помощь

Во время войны Программа медицинских гарантий продолжает работать, а пациенты с онкологией могут бесплатно получать лечение.

Лечение онкологии в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что Программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи на каждом этапе лечения: диагностика, химиотерапевтическое и радиологическое лечение, сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях, хирургия, реабилитация, паллиативная помощь.
 
Получить медицинскую помощь, пациент может по направлению врача. В случае, когда диагноз уже поставлен, пациент обращается к лечащему врачу  без направления.
 
Несмотря на войну, большинство онкоцентров страны работают в штатном режиме. Актуальная информация о работе онкоцентров и контактных телефонах для пациентов доступна по ссылке .
 
Также сообщается, что пациент может выбрать заведение, где получать услуги, независимо от места регистрации или фактического пребывания. Найти нужное заведение можно, обратившись в контакт-центр НСЗУ Национальная служба здоровья Украины16-77.
 
Напомним, Минздравом запущен реестр, для сбора информации о детях, которые получили физические или психологические травмы в результате военных действий или не могут получить необходимую медпомощь.
 
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  онкология, медицина
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