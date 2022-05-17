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17.05.2022  12:15   Виталий Хиневич

Газовщики восстанавливают газоснабжение в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются ремонтные работы газопроводов.

Газ Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что "Харьковгаз" продолжает возобновлять газоснабжение в населенные пункты, пострадавшие в результате ударов оккупантов.
 
В частности, газовщики возобновляют газоснабжение дергачевцам. В громаде проведены многочисленные ремонты газопроводов и подключено к энергоресурсу 2,5 тысячи домов.
 
Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на сетях в Золочевской громаде. Там подключены к газоснабжению еще 7 сел - это более тысячи семей.
 
Кроме того, возобновлена подача газа в населенные пункты, отключенные из-за разрушения оккупантом газопровода высокого давления в Харьковском районе.
 
"В течение прошлой недели газовики вернули энергоресурс более чем в 30 тысяч семей", - сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА.
 
Напомним, в центре Харькова высадили присланные в подарок лилии.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкх, харьков, газ
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