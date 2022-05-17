17.05.2022 12:20 Рита Парфенова

Два человека погибли и 10 получили ранения: сводка по Харькову и области на утро 17 мая

За прошедшие сутки обстрелам подверглись населенные пункты в двух районах Харьковской области.



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О продолжении обстрелов оккупантами населенных пунктов Харьковщины сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.



По его словам 16 мая враг открыл огонь по населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов. В результате погибли два человека и 10 - получили ранения.



Так, в результате попадания снаряда в жилой дом в поселке Печенеги Чугуевского района получили ранения двое местных жителей, один из которых скончался.



В селе Циркуны погиб дин человек, еще двое получили ранения. Еще 2 человека пострадали в пгт Рогань.



Также три человека пострадали в с. Мариуполь. Два человека получили ранения в с. Коробочкино.



Председатель ХОВА отметил, что бои на Изюмском направлении продолжаются. Оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не допустить продвижения наших войск.

Напомним, за сутки после обстрелов оккупантов в Харьковской области произошло 11 пожаров.