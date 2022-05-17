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17.05.2022  12:54   Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Коммунальщики рассказали о проведенных оперативных ремонтах на водопроводных сетях.

В Харькове оперативно ликвидируют повреждения на водоводах

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харковводоканал», в понедельник, 16 мая, ремотные пригад прдприятия ликвидировали три повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.

Сегодня бригадами аварийно-восстановительных работ намечены работы по устранению повреждений на трех водоводах.

Качество воды, поступающей в дома харковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Тэги:  вода, харьков
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