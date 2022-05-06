06.05.2022 14:17 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова отрабатывают более полусотни заявок в сутки

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» Игорь Вороненко.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» Игоря Вороненко, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей. Устранением нештатных ситуаций и перекладкой аварийных участков на внешних канализационных сетях занимаются 13 бригад. Работы ведутся во всех районах города. Так, в Шевченковском, Новобаварском и Основянском районах ремонтируют порывы на сетях, а в Индустриальном - выполняют профилактическую чистку трубопроводов. Также на постоянной ревизии находятся сети водоотведения в подвалах, бомбоубежищах и других укрытиях.

У каждой службы на предприятии свое направление работы, но главная задача - держать всю систему водоснабжения и водоотведения города в рабочем состоянии. Для этого бригады работают под обстрелами без выходных.

«Мы продолжаем перекладывать канализационный коллектор в Новобаварском районе и выполняем множество текущих ремонтов с заменой запорной арматуры или люков. Также мы поддерживаем функционирование перекачивающих насосов. Для харьковчан эти работы незаметны, но именно благодаря их выполнению система водоотведения города продолжает функционировать в полном объеме», - подчеркнул он.