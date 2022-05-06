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06.05.2022  14:17   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова отрабатывают более полусотни заявок в сутки

Об этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» Игорь Вороненко.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» Игоря Вороненко, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей. Устранением нештатных ситуаций и перекладкой аварийных участков на внешних канализационных сетях занимаются 13 бригад. Работы ведутся во всех районах города. Так, в Шевченковском, Новобаварском и Основянском районах ремонтируют порывы на сетях, а в Индустриальном - выполняют профилактическую чистку трубопроводов. Также на постоянной ревизии находятся сети водоотведения в подвалах, бомбоубежищах и других укрытиях. 
 
У каждой службы на предприятии свое направление работы, но главная задача - держать всю систему водоснабжения и водоотведения города в рабочем состоянии. Для этого бригады работают под обстрелами без выходных. 
 
«Мы продолжаем перекладывать канализационный коллектор в Новобаварском районе и выполняем множество текущих ремонтов с заменой запорной арматуры или люков. Также мы поддерживаем функционирование перекачивающих насосов. Для харьковчан эти работы незаметны, но именно благодаря их выполнению система водоотведения города продолжает функционировать в полном объеме», - подчеркнул он.
 
Тэги:  коммунальщики, ремонт сетей, харьков, водоотведение
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