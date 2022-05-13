13.05.2022 20:52 Дмитрий Колоней

Пострадавшим детям окажут помощь: идет сбор информации

Минздравом запущен реестр, для сбора информации о детях, которые получили физические или психологические травмы в результате военных действий или не могут получить необходимую медпомощь.



Минздрав

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Минздрав, на сайте министерства размещен опросник, который нужно заполнить, предоставив информацию о пострадавшем ребенке, которому необходимо соответствующее лечение. Далее с контактным лицом свяжутся для уточнения деталей и дальнейшего взаимодействия.

▫️Подавать такую ​​информацию могут родители, родственники или знакомые пострадавших. В заявке следует предоставить информацию о ребенке (детях), его состоянии, контактах семьи (или опекунов).

▫️Собранная информация будет передаваться в Офис Президента и специальный фонд, которые будут оказывать финансовую помощь родителям или опекунам для лечения или реабилитации ребенка.

Заполнить заявку на внесение в реестр можно по ссылке, размещенной в сообщении на сайте Минздрава