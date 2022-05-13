Пострадавшим детям окажут помощь: идет сбор информации

Минздравом запущен реестр, для сбора информации о детях, которые получили физические или психологические травмы в результате военных действий или не могут получить необходимую медпомощь.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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