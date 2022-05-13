13.05.2022 19:52 Дмитрий Колоней

Срок инвалидности продлят заочно

Об этом сообщили в Минздраве.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Минздав, второй обзор для продолжения инвалидности можно пройти после завершения военного положения.

Лицам, у которых срок инвалидности истек, в период военного положения разрешено продлить действие инвалидности заочно.

Повторный обзор, срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения/отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения/отмены.

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК:

социальные выплаты;

реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные), средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.п.;

образовательные услуги;

соответствующие льготы.

Номер контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19