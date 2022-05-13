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13.05.2022  19:52   Дмитрий Колоней

Срок инвалидности продлят заочно

Об этом сообщили в Минздраве.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Минздав, второй обзор для продолжения инвалидности можно пройти после завершения военного положения.
 
  • Лицам, у которых срок инвалидности истек, в период военного положения разрешено продлить действие инвалидности заочно.
  • Повторный обзор, срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения/отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения/отмены.
 
Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК:
  • социальные выплаты;
  • реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные), средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.п.;
  • образовательные услуги;
  • соответствующие льготы.
Номер контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19
 
Тэги:  инвалидность, продление срока, украина
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