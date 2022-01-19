19.01.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Чуть не забили до смерти парня: в Харькове вынесли приговор рецидивистам

Суд в Харькове отправил преступников за решетку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Харьковской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского установлено, что в январе 2017 года пьяные рецидивисты 26-ти и 30-х лет жестоко избили непонравившегося случайного прохожего на остановке. Один бил 21-летнего парня по голове, а второй нследил, чтобы их никто не заметил.

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От верной гибели молодого человека спасли студенты соседнего общежития, увидевшие драку и начавшие кричать. А вахтер общежития вызвала полицию. Тем временем неадекваты ограбили беспомощного потерпевшего, забрав телефон, паспорт и скрылись.

Порадавший парень три недели провел в коме. Были проведены 5 сложнейших операций, но он до сих пор не может самостоятельно передвигаться, разговаривать и нуждается в постоянном лечении и реабилитации.

Купянский горрайонный суд 17 января 2019 года приговорил мужчин к 11 годам лишения свободы и 10 лет 6 месяцев за решеткой с конфискацией имущества.

Благодаря принципиальной позиции окружной прокуратуры, постановлением Харьковского апелляционного суда изменений апелляционные жалобы защитников и обвиняемых оставлены без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

Справка: постановление вступило в законную силу.