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19.01.2022  16:35   Виталий Хиневич

Украина ждет: правительство установило иммиграционную квоту

Кабинет министров Украины установил квоту иммиграции на 2022 год.

Иммиграция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".
 
Сообщается, что на заседании Кабмина 19 января установили максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию в текущем году.
 
Таким образом, в 2022 году квота по всем категориям и регионам страны составляет 8 488 человек, что на 1 330 человек меньше по сравнению с прошлым годом.
 
 
Больше всего квот получили высококвалифицированные специалисты и рабочие, родители, супруги и несовершеннолетние дети иммигранта, и родственники граждан Украины. В частности полнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки и внучки.
 
Напомним, что украинское гражданство стремительно стареет, смертность значительно преобладает над рождаемостью. Специалисты склоны предполагать, что Украину будут привлекать мигранты из других стран, за счет этого ситуация может несколько стабилизироваться.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  иммиграция, население, харьков
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