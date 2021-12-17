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17.12.2021  13:00   Виталий Хиневич

В 2021 году покинуло страну рекордное количество украинцев

Коронавирусный 2020 год способствовал возвращению украинцев на родину.

Миграция Украина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на данные "Опендатабот".
 
Отмечается, что за 10 месяцев текущего года из страны выехало и пока не вернулось 600 тысяч украинцев. Это рекордный показатель за последние 11 лет. 
 
В начале десятых годов, ежегодно Украина теряла примерно 500 тысяч граждан. После 2014 года число людей, которые выехали из страны и не вернулись, значительно уменьшилось. 2020 год коронавирус способствовал возвращению наших граждан на родину.
 
В это же время сообщается, если в конце текущего года украинцы не начнут возвращаться домой, то число покинувших страну за 11 лет составит более 3,3 миллионов человек. 
 
Напомним, что украинское гражданство стремительно стареет, смертность значительно преобладает над рождаемостью. Специалисты склоны предполагать, что Украину будут привлекать мигранты из других стран, за счет этого ситуация может несколько стабилизироваться.
 
Источник:   Опендатабот
 Тэги:  миграция, украина, харьков
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