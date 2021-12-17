17.12.2021 12:45 Рита Парфенова

Chevrolet Laccetti загорелся на ходу на Окружной Харькова (видео)

Пожар, возникший в движущемся легковом автомобиле, загасили сотрудники ГСЧС.





Пожар произошел на окружной дороге в Шевченковском районе Харькова. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около половины девятого утра 17 декабря на ходу загорелся моторный отсек у автомобиля Chevrolet Laccetti. Пожар произошел на проезжей части Лозовеньковского проспекта.



Тушить автомобиль направили два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. Пожарные управились за полчаса, ликвидировав огонь в моторном отсеке автомобиля Chevrolet Lacetti на площади около одного квадратного метра.



Причина пожара выясняется.

Напомним, после часа ночи 7 декабря во дворе жилой многоэтажки по улице Шишковской, 10 произошло возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti. В машине горел салон и задний бампер. Предварительная версия пожара – поджог.