Chevrolet Laccetti загорелся на ходу на Окружной Харькова (видео)

Пожар, возникший в движущемся легковом автомобиле, загасили сотрудники ГСЧС.
Пожар произошел на окружной дороге в Шевченковском районе Харькова. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около половины девятого утра 17 декабря на ходу загорелся моторный отсек у автомобиля Chevrolet Laccetti. Пожар произошел на проезжей части Лозовеньковского проспекта.
Тушить автомобиль направили два пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. Пожарные управились за полчаса, ликвидировав огонь в моторном отсеке автомобиля Chevrolet Lacetti на площади около одного квадратного метра.
Причина пожара выясняется.
Напомним, после часа ночи 7 декабря во дворе жилой многоэтажки по улице Шишковской, 10 произошло возгорание автомобиля Chevrolet Lacetti. В машине горел салон и задний бампер. Предварительная версия пожара – поджог.
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