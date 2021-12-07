В Харькове ночью сгорел автомобиль (фото)

Пожарных вызывали на улицу Шишковскую, 10 в Харькове
Очередное возгорание автомобиля во дворе жилой многоэтажки тушили собтрудники ГСЧС в ночь на 7 декабря. Как сообщает РЕДПОСТ, пожар произошел возле дома №10 по улице Шишковской.
Около часа ночи там загорелся припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti – в машине горел салон и задний бампер.
За пятнадцать минут приехавшие на вызов сотрудники 27-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар, а к 1:41 полностью его ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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