07.12.2021 09:33 Рита Парфенова

В Харькове ночью сгорел автомобиль (фото)

Пожарных вызывали на улицу Шишковскую, 10 в Харькове

Очередное возгорание автомобиля во дворе жилой многоэтажки тушили собтрудники ГСЧС в ночь на 7 декабря. Как сообщает РЕДПОСТ, пожар произошел возле дома №10 по улице Шишковской.

Около часа ночи там загорелся припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti – в машине горел салон и задний бампер.



За пятнадцать минут приехавшие на вызов сотрудники 27-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар, а к 1:41 полностью его ликвидировали.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 2 декабря около 20:40 возле жилой 16-этажки по улице Молочной произошло возгорание автомобиля марки "Mini John Cooper Works". В результате происшествия никто не пострадал. Вместе с пожарными к месту происшествия была направленна следственно оперативная группа. Рядом с обгоревшей машиной была найденная пластиковая емкость, в которой находилось вещество черного цвета со смывами копоти. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи лишение свободы сроком до 10 лет.