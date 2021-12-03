03.12.2021 10:31 Рита Парфенова

В Харькове сгорел автомобиль: подробности

Пожар произошел возле жилой шестнадцатиэтажки по улице Молочной в Харькове.

О сгоревшем автомобиле Mini Cooper 2015 года выпуска РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Пожар произошел около половины девятого вечера 2 декабря на улице Молочной, 34 в Харькове. Авто стояло припаркованное во дворе жилой 16-этажки.



Очагом пожара стала передняя часть автомобиля. Когда спасатели прибыли на тушение, огонь охватил три квадратных метра моторного отсека и салона автомобиля.



Около десяти минут понадобилось огнеборцам, чтобы локализовать возгорание, полностью пожар был потушен в 21:10.



Во время пожара пострадавших не было. Сейчас выясняются причины возгорания авто.



Напомним, ранее мы писали, что очевидцы сообщают о пожаре авто на улице Молочной.