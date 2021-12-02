02.12.2021 21:29 Дмитрий Колоней

Пожар: в Харькове горит автомобиль (видео)

О вспыхнувшей машине в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове чрезвычайное происшествие. Горит легковой автомобиль на Молочной улице. Подробностей о том, случайно загорелась машина или это был поджог, пока нет.

Читайте также: Утро начинается не с кофе: в центре Харькова сгорело авто (видео)

Напомним, ранее мы писали о еще более масштабном пожаре на этой улице. Тогда на Молочной огонь уничтожил четыре автомобиля.