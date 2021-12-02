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02.12.2021  21:29   Дмитрий Колоней

Пожар: в Харькове горит автомобиль (видео)

О вспыхнувшей машине в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове чрезвычайное происшествие. Горит легковой автомобиль на Молочной улице. Подробностей о том, случайно загорелась машина или это был поджог, пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о еще более масштабном пожаре на этой улице. Тогда на Молочной огонь уничтожил четыре автомобиля.

 

Тэги:  пожра, поджог, харьков, горит машина, загорелся автомобиль
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