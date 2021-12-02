02.12.2021 20:58 Анжелика Демидова

В Харькове ожидается температурный рекорд

В Харькове ожидается изменение погодных условий, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, согласно прогнозу Харьковского регионального центра по метеорологии.



РЕДПОСТ

Уже 3 декабря местные синоптики уверяют, что в Харькове значительно потеплеет, в результате поступления очередной порции теплого воздуха с Балканского полуострова, но в то же время снова обещают усиление ветра, поэтому предупреждают харьковчан быть предельно осторожными.

"3 декабря без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, днем 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем + 8-13°. По городу 9-11° тепла", - сообщают метеорологи.

С ожиданием повышения температуры воздуха синоптики не исключают, что в пятницу может быть побит максимальный температурный рекорд 1964 года, который составлял +10,4°. А вот минимальный –19,5°, который был зафиксирован в 1988 году, говорят, точно останется не превзойдённым.

Напомним. В Харькове был зарегистрирован температурный рекорд дня - 29 ноября, когда столбик термометра показал +12,8°, ранее этот день был самым тёплым в 1974 году +11,7°