    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове ожидается температурный рекорд
02.12.2021  20:58   Анжелика Демидова

В Харькове ожидается температурный рекорд

В Харькове ожидается изменение погодных условий, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, согласно прогнозу Харьковского регионального центра по метеорологии.


РЕДПОСТ
Уже 3 декабря местные синоптики уверяют, что в Харькове значительно потеплеет, в результате поступления очередной порции теплого воздуха с Балканского полуострова, но в то же время снова обещают усиление ветра, поэтому предупреждают харьковчан быть предельно осторожными. 
 
"3 декабря без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, днем 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем + 8-13°. По городу 9-11° тепла", - сообщают метеорологи.  
 
 
С ожиданием повышения температуры воздуха синоптики не исключают, что в пятницу может быть побит максимальный температурный рекорд 1964 года, который составлял +10,4°. А вот минимальный  –19,5°, который был зафиксирован в 1988 году, говорят, точно останется не превзойдённым. 
 
Напомним. В Харькове был зарегистрирован температурный рекорд дня - 29 ноября, когда столбик термометра показал +12,8°, ранее этот день был самым тёплым в 1974 году +11,7°
 
Напомним, ранее мы писали о непредсказуемости и причудах харьковских зим, которыми они отличались в прошлом.
 
 

 

Тэги:  погода, потепление, харьков, прогноз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.12 Общество Вниманию харьковчан, отправляющихся на отдых в Карпаты 02.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 декабря 01.12 Харьковские истории Зимы в Харькове: от снежного плена до игр в сарафанах на траве (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 