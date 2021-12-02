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02.12.2021  17:51   Анжелика Демидова

Вниманию харьковчан, отправляющихся на отдых в Карпаты

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию сайта.


Фото из открытых источников
Ухудшение погоды синоптики прогнозируют в пятницу, 3 декабря. По-настоящему зимняя непогода обрушится на западную часть страны. 
 
 
"Ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (1 уровень опасности); в Карпатах сильный снег (II уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах – местам к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах", - говорят синоптики.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина находится под влиянием активного южного циклона "Benedikt", который принёс дожди и сильный шквальний ветер, в результате чего вночь на 30 ноября были обесточены 179 населённых пунктов в 8 областях.
Тэги:  снегопад, карпаты, харьков, погода, прогноз
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