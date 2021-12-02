Вниманию харьковчан, отправляющихся на отдых в Карпаты

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию сайта.
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Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Вряд ли это будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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