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30.11.2021  10:00   Васили Голосный

Как южный циклон повлиял на погоду в Харькове (фото)

Активный южный циклон "Benedikt", прибывший из районов Балканского полуострова, принес в Харьков дожди с порывистым ветром и аномально высокую для этого времени года температуру.

Циклон "Benedikt" принес в Харьков дожди

Фотокорреспондент РЕДПОСТ Василий Голосный вышел на центральные улицы Харькова и попытался запечатлеть на фотоснимках как меняется город под влиянием южного циклона "Benedikt".

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Тэги:  погода, циклон, пейзаж, харьков
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