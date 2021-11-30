Как южный циклон повлиял на погоду в Харькове (фото)

Активный южный циклон "Benedikt", прибывший из районов Балканского полуострова, принес в Харьков дожди с порывистым ветром и аномально высокую для этого времени года температуру.
Фотокорреспондент РЕДПОСТ Василий Голосный вышел на центральные улицы Харькова и попытался запечатлеть на фотоснимках как меняется город под влиянием южного циклона "Benedikt".
Рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Ноябрь прощается пасмурной погодой, без существенных осадков.
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных.
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