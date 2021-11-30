30.11.2021 10:00 Васили Голосный

Как южный циклон повлиял на погоду в Харькове (фото)

Активный южный циклон "Benedikt", прибывший из районов Балканского полуострова, принес в Харьков дожди с порывистым ветром и аномально высокую для этого времени года температуру.

Фотокорреспондент РЕДПОСТ Василий Голосный вышел на центральные улицы Харькова и попытался запечатлеть на фотоснимках как меняется город под влиянием южного циклона "Benedikt".

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