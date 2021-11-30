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30.11.2021  09:45   Илья Романов

Непогода в Харькове: сколько деревьев обрушилось за ночь

Чтобы убрать почти два десятка поваленных ветром деревьев и около десяти больших веток, харьковские озеленители всю ночь работали в аварийном режиме.


РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на СКП «Харьковзеленстрой», в течении всей ночи аварийные бригады предприятия выезжали на устранения последствий сильного ветра.

Больше всего деревьев обвалилось под напором ветра в двух районах города. Так, в Холодногорском районе упало 5 больших веток и рухнуло 4 дерева. В Индустриальном – 7 деревьев и 1 большая ветка не устояли от ветра.

Во всех других районах, по информации СКП «Харьковзеленбуд», количество зафиксированногоне превышало 5 в каждом случае. С последствиями непогоды коммунальщики разобрались оперативно в течении ночи, сообщают на предприятии.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 30 ноября, в Харькове ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, что соответствует I-му, желтому уровню опасности.

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Тэги:  непогода, харьков
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