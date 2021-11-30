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30.11.2021  09:30   Рита Парфенова

Как проснуться без будильника: советы медика

Будильник способствует не только быстрому пробуждению, но и влечет за собой шлейф болезней.

В этом уверен врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Апостроф.

Медик объяснил, что постоянное использование «классического» будильника способно вызвать серьезные заболевания, в числе которых снижение иммунитета, сердечно-сосудистые, эндокринные нарушения и даже изменение генома.

В неотложных случаях, например, для ранней поездки, применение этого устройства допустимо, а для ежедневного пробуждения лучше выбирать другие методы.

Самым лучшим будет настройка своего «внутреннего будильника»: если долгое время ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, то через определенный период организм сам настроится на нужный режим.

А в период «обучения» организма для пробуждения можно использовать не звук, а свет. Например, специальные лампы, которые имитируют восход солнца. Постепенное освещение помещения подавляет выработку мелатонина в утренние и дневные часы. Тем, кто привык ориентироваться на звук, медик советует выбирать плавно нарастающие природные звуки, например, пение птиц.

По мнению сомнолога, пробуждение без стресса особенно важно в осенне-зимний период, когда уменьшается количество солнечного света и снижается качество сна.

Напомним, в качестве новогодних подарков харьковчане выбирают умные будильники, которые привлекают функциональностью и необычностью. Эти девайсы способствуют быстрому и комфортному пробуждению. Свою задачу устройства выполняют при помощи запахов, звуков природы, вибраций, имитации восхода солнца.

Источник:   Апостроф
 Тэги:  будильник, сон, харьков
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