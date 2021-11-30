30.11.2021 09:15 Валерия Кононова

Адвент-календарь: сколько стоит рождественская традиция в Харькове

Адвент-календарь – это часть традиционного рождественского поста католической церкви, который и называется «адвент». Длится он четыре недели.

Как сообщает РЕДПОСТ , календарь рассчитан на то, чтобы радовать сладостями детей каждый день, но понемногу, ведь внутри каждого окошка они будут находить конфету или какую-либо другую сладость.

Традиционно адвент-календари делались вместе всей семьей. Сейчас же их легко можно купить в магазине на полках с множеством рождественских и новогодних сладостей, либо купить календарь с более оригинальным дизайном и начинкой в евротоварах, ведь Европа очень любит эту традицию.

К началу адвента линейки таких календарей появляются не только у производителей сладостей, но и чипсов, и даже косметики. Но сегодня поговорим о цене традиционных адвент-календарей для детей, таящих за створками своих картонных окошек сладости.

Адвент-календарь фирмы Roshen обойдется харьковчанам в этом году, примерно, от 90 грн. Если же хотите приобрести календарик от Kit-Kat стоит рассчитывать на сумму от 250 грн. А вот такой элемент традиции от Milka или Kinder обойдется от 300 грн и выше.

Также можно поискать различные оригинальные адвент-календари в евротоварах. Шоколадные календарики в таких магазинах останутся в том же ценовом диапазоне, однако могут порадовать оригинальным дизайном.

Если же вы или ваш ребенок предпочитаете в качестве лакомства не сладости, а что-то соленое – то адвент-календарь от Pringles для вас. Правда за ним придется погоняться и выложить немалую сумму – от 2100 грн за 1120 грамм такого лакомства. Именно из-за цены такой календарь - редкость в магазинах, но найти его в интернете – не проблема.

Для любителей желейных конфет существует адвент-календарь от Haribo, он уже чаще попадается на глаза в евротоварах, а его стоимость стартует от 500 грн.

Напомним, католическое Рождество в Украине с относительно недавних пор также является официальным праздником и дарит гражданам страны несколько выходных. Но это не просто возможность получить лишний «дейофф», ведь католическое Рождество также включает в себя ряд невероятных традиций. А предшествует ему адвент-пост