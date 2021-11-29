29.11.2021 20:03 Валерия Кононова

Адвент 2021 – католический рождественский пост: отличия от православного, даты, традиции

Католическое Рождество в Украине с относительно недавних пор также является официальным праздником и дарит гражданам страны несколько выходных. Но это не просто возможность получить лишний «дейофф», ведь католическое Рождество также включает в себя ряд невероятных традиций. А предшествует ему адвент – пост, в традициях которого и разбирался корреспондент РЕДПОСТ.



Фото из открытых источников

У католического поста нет постоянных дат, поскольку его старт – это четвертое воскресенье до Рождества. А Рождество католическая церковь празднует 25 декабря. Таким образом в 2021 году адвент приходится на даты с 28 ноября по 24 декабря.

Рождественский пост католической церкви отличается от православного своими обычаями и свободой. Вы не найдете четких правил и ограничений, не увидите календаря с четким распределением видов пищи по дням. Тут немного другой подход и он заключает в личном выборе очищения для каждого. Для католиков подготовка к празднику – это прежде всего момент очищения и испытания себя, а каким образом прийти к чистоте и к Богу – выбор самого человека. Конечно же, есть рекомендации о воздержании от дурных мыслей, и дурных привычек, а также уменьшении различных досуговых мероприятий. И все же, каждый испытывает себя по-разному – кто-то отказывается от алкоголя, кто-то от чревоугодия, некоторые практикуют воздержание или просто стараются не допускать дурных мыслей и не делать зла. Есть и варианты более глубокого погружения в отстранение от мира – это отказ от телевизора, гаджетов, даже музыки (кроме церковной). В любом случае, как и в православном, так и в католическом варианте суть одна – заглянуть в себя, очиститься, прийти к Богу. Однако можно сказать, что православный пост таит в себе большее количество строгих правил, которые нужно запомнить.

Для детей же Адвент становится интересной традицией. Дом украшают адвент-венком, а также появляется адвент-календарь. Рождественский венок скорее символ для взрослых, на нем 4 свечи за каждую неделю рождественского поста, а вот рождественский календарь – радость для деток, ведь в каждой ячейке, за каждый день ожидания праздника, спрятан маленький подарок или сладость. Вариантов таких календарей в наше время масса, раньше, конечно, в окошках прятались конфеты, ведь что может еще больше порадовать ребенка.