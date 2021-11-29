29.11.2021 20:37

Авиакатастрофа под Харьковом: Суд признал законным подозрение экс-командующему ВВС

Киевский апелляционный суд отказался отменить подозрение для бывшего командующего Воздушных сил, генерал-полковника Сергея Дроздова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на РБК-Украина, генералу инкриминируют причастность к катастрофе самолета АН-26, в которой погибло 26 курсантов и членов экипажа. Апелляция рассмотрела жалобу защиты Дроздова 16 ноября и отказала в ее удовлетворении. Адвокаты генерала просили суд отменить подозрение, так как вина Дроздова якобы базируется только на результатах экспертиз, которые были проведены без привлечения специалистов летного дела.

В связи с этим защита назначила свою экспертизу. Ее результаты, полученные 6 августа, свидетельствуют о том, что Командующий ВВС действовал в рамках нормативно-правовых актов и не причастен к катастрофе АН-26.

Суд решил, что вопрос виновности или не виновности Дроздова будет изучен позже - при рассмотрении дела по существу. Пока что подозрение ему коллегия оставила в силе.

Рассмотрение дела по существу может начаться уже в январе 2022 года, так как Печерский районный суд Киева обязал Дроздова завершить ознакомление с материалами уголовного производства до 31 декабря. После ознакомления обвинительный акт будет передан в суд.

Материалы дела составляют 75 томов, экс-Командующий и его адвокаты знакомятся с ними с мая текущего года.

Напомним, ранее мы писали о том что в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке.