28.01.2022 14:08 Рита Парфенова

«Резонансное дело просто оттягивают»: родители погибших в авиакатастрофе Ан-26 курсантов

Потерпевшие по делу о крушении Ан-26 под Чугуевым рассказали о том, что произошло за год и четыре месяца после катастрофы.



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Свое мнение о расследовании трагедии и действиях военного ведомства выразили родители погибших курсантов, передает РЕДПОСТ.



«Забыли, забыли сразу же все. Вспомнили, когда годовщина была, потом опять забыли. Памятник, которое Минобороны обещало установить к годовщине гибели, до сих пор никто не установил», - рассказал отец погибшего командира экипажа майора Богдана Кишени.



По его словам, семье была выплачена только страховка в сумме полтора миллиона гривен. На этом все закончилась.



По мнению отца Богдана Кишени, решение о переводе суда спустит процесс на тормозах. «Конечно, не смогу (родственники погибших ездить на заседания в Киев, – прим. ред.). Это специально все делается. Резонансное дело просто оттягивают, замыливают и так со временем спустят все на тормозах», – сказал он.



Другие потерпевшие по делу о крушении Ан-26 под Чугуевым также выступают против затягивания судебного разбирательства, сообщает Суспільне.Харьков.



«Прошел год и четыре месяца. Почему все молчат? Почему умалчивают эту трагедию? Это не трагедия! Это убийство детей, цвет украинской нации, здоровых молодых парней, которые были на том самолете», — обратилась к журналистам мать погибшего курсанта Валентина Олабина.



Валентина рассказала, что ее сын Владимир учился на пятом курсе и гордился тем, что станет летчиком: «9 ноября 2020 ему должен был исполниться 21 год. Он самым молодым был на курсе, ребята называли его «мал» из-за возраста».



«Никто не верил, что может произойти такая трагедия, потому что все доверяли офицерам, старшему составу - они взяли на себя ответственность за наших детей. Они должны нести ответственность», - говорит курсант.



По мнению потерпевшей Аллы Скоробогатько, у государства нет заинтересованности установить виновных.



«Это вина не одного человека, целой структуры... Почему правительство не поднимает вопрос о безопасности... Почему только мы пострадали, я считаю, что государство тоже потеряло и боевую технику, и столько людей погибло», — комментирует потерпевшая Алла Скоробогатько.

Напомним, 28 января 2022 года Чугуевский городской суд Харьковской области начал слушание уголовного производства по факту падения самолета Ан-26 с курсантами на борту. На судебном заседании 28 января было рассмотрено и удовлетворено ходатайство одного из обвиняемых в крушении Ан-26 о коллегиальном рассмотрении дела. Новая дата судебного заседания будет назначена после сформирования коллегии.