28.01.2022 10:22 Рита Парфенова

Авиакатастрофа Ан-26: под Харьковом проходит заседание суда

Чугуевский городской суд Харьковской области начинает слушание уголовного производства по факту падения самолета Ан-26 с курсантами на борту

28 января в Чугуевском городском суде должно состояться подготовительное заседание по делу о катастрофе Ан-26 в Харьковской области. Перед началом слушаний вокруг здания суда ужесточили меры предосторожности: стоит спецтранспорт Службы судебной охраны, микроавтобусы полиции, у входа на территорию дежурят несколько десятков сотрудников полиции и Национальной гвардии, передает РЕДПОСТ со ссылкой на местные издания ДЕПО Харьков и Суспільне Харків.

В Чугуевский городской суд прибыли несколько родственников погибших в авиакатастрофе, представитель Министерства обороны Украины и военные прокуроры.

Заседание назначено на 10.00.

Перед судебным заседанием в Чугуеве отец погибшего курсанта Вадим Алабин заявил что Верховный Суд Украины должен рассмотреть вопрос о подсудности в понедельник, 31 января.



По его словам, большое количество родителей прибsли на сегодняшнее заседание в Чугуев из других городов и уже в дороге их начали обзванивать представители Верховного Суда Украины и сообщать о том, что 31 января в Верховном Суде Украины состоится рассмотрение ходатайства об изменении подсудности.



Алабин возмутился, что представители власти пытаются затянуть рассмотрение судебного дела. Он подчеркнул, что у родителей погибших курсантов хватит сил, чтобы отстоять справедливость.



Алабин также назвал бывшего командующего Воздушными Силами Украины, генерала Сергея Дроздова "уродом". По убеждению Алабина, чиновник до последних сил держался за свое кресло, а его сына, который учился в одной группе с погибшим Владимиром Алабиным, "как сына командующего все носили на руках".

Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице.

в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке. Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов, и небрежного отношения к военной службе.







