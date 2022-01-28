28.01.2022 13:31 Рита Парфенова

На месте авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом – свежие цветы (видео)

Память погибших курсантов почтили на месте крушения самолета.





На место падения самолета пришли родители погибших и слушатели, приехавшие сегодня в Чугуев на заседание суда по делу крушения Ан-26 с курсантами на борту, передает РЕДПОСТ.



Люди принесли цветы к подножию стелы памяти и фотографиям погибших воинов-авиаторов.



Напомним, 28 января 2022 года Чугуевский городской суд Харьковской области начал слушание уголовного производства по факту падения самолета Ан-26 с курсантами на борту. На судебном заседании 28 января было рассмотрено и удовлетворено ходатайство одного из обвиняемых в крушении Ан-26 о коллегиальном рассмотрении дела. Новая дата судебного заседания будет назначена после сформирования коллегии.