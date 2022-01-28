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28.01.2022  12:14   Рита Парфенова

Авиакатастрофа Ан-26: дело будет рассматривать коллегия судей

Чугуевский городской суд удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых в крушении Ан-26 о коллегиальном рассмотрении дела.



Об этом после завершения заседания сообщила секретарь суда Ксения Шиковая, передает РЕДПОСТ.

Новая дата судебного заседания будет назначена после сформирования коллегии.

По информации Суспільне. Харьків, ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела подано защитником одного из обвиняемых — экс-командира воинской части А4104 Вячеслав Глазунова. Это было единственное ходатайство, рассмотренное на сегодняшнем судебном заседании.

«В такой категории дел, а именно, где санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, суд обязан разъяснить обвиняемым право на рассмотрение такой категории дел коллегиально, в составе трех судей. О чем одним из защитников обвиняемых и было заявлено соответствующее ходатайство», – прокомментировал решение суда прокурор по делу Павел Ефимович.

Он отметил, что прокуратура не может возражать, ведь это законное право обвиняемых. Прокурор также добавил, что ему неизвестно, есть ли в Чугуевском городском суде возможность сформировать коллегию, учитывая количество судей.

Напомним, 28 января 2022 года Чугуевский городской суд Харьковской области начал слушание уголовного производства по факту падения самолета Ан-26 с курсантами на борту.

Тэги:  харьков, аваикатастрофа, суд
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