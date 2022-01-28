Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог

Россия готова обсуждать с президентом Украины вопросы межгосударственных отношений, но не внутренние проблемы страны.
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Могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы.
В пятницу атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут к нам снег, местами мокрый. На дорогах гололедица.
Ежегодно 28 января отмечается День защиты персональных данных.
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