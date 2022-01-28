28.01.2022 12:20 Виталий Хиневич

Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог

Россия готова обсуждать с президентом Украины вопросы межгосударственных отношений, но не внутренние проблемы страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что российская сторона готова нормализировать отношения, но ситуацию на Донбассе обсуждать не будут.

К слову Лавров пригласил Зеленского в любой город, будь это Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Для того чтобы обсуждать вопросы Донбасса, дипломат советует обращаться в контактную группу.