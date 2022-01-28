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28.01.2022  12:20   Виталий Хиневич

Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог

Россия готова обсуждать с президентом Украины вопросы межгосударственных отношений, но не внутренние проблемы страны.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".
 
Сообщается, что российская сторона готова нормализировать отношения, но ситуацию на Донбассе обсуждать  не будут.
 
К слову Лавров пригласил Зеленского в любой город, будь это Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Для того чтобы обсуждать вопросы Донбасса, дипломат советует обращаться в контактную группу.
 
Ранее сообщалось, что все граждане Украины будут максимально привлечены к сдерживанию и отпору агрессии.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  харьков, дипломатия, лавров, зеленский
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