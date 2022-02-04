04.02.2022 16:45 Виталий Хиневич

Зеленский готов к встрече с Путиным в Турции

Президент Турции заявил о достижении договоренности с Зеленским об организации его встречи с Путиным.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что Зеленский подтвердил своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану готовность провести встречу с президентом России. Местом возможной встречи президентов будет Турция, город Стамбул.

В это же время отмечается, что о согласии Путина на такую встречу информации пока нет.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сейчас определяется возможная дата встречи двух президентов, чтобы провести на высоком уровне прием.

"Я верю, что если мы сможем достичь этого на высоком уровне, результаты позволят получить новые решения для региона", - сообщил Эрдоган.

Напомним, ранее Лавров пригласил Зеленского в Россию на диалог.