Daimler отделился от Mercedes-Benz: новая компания под легендарной звездой

04.02.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Немецкий концерн Daimler AG официально разделился на два независимых друг от друга бизнеса.

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Отныне именно Mercedes-Benz Group AG во главе с Ула Кэллениус, будет заниматься легковыми машинами и легкой коммерческой техникой. Суббренды AMG и Maybach также в ведении этого подразделения.

А отдельная компания Daimler Truck Holding AG (создана в декабре 2021 года) будет специадизироваться на грузовиках, автобусах и спецтехнике. 35% ее акций принадлежат Mercedes-Benz Group AG. Но у Daimler - свое руководстао, штабквартира, независима она и в оношении торгов на бирже.

Тем не менее это разделение никак на отразится на торговых марках авто - легковые и грузовые машины будут носить название Mercedes и шильдик в виде трехлучевой звезды.

Напомним, известный в мире автопроизводитель основали в 1926 года три инженера - Карл Бенц,

Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах.