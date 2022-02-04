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04.02.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Daimler отделился от Mercedes-Benz: новая компания под легендарной звездой

Немецкий концерн Daimler AG официально разделился на два независимых друг от друга бизнеса.

Daimler отделился от Mercedes-Benz, но остался под знаменитым шилдиком
 
Как сообщает РЕДПОСТ, со второго месяца 2022 года один из лидеров автомобилестроения в мире называется Mercedes-Benz Group AG без Daimler. Этот производитель больше не имеет отношения к легковым авто.

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Отныне именно Mercedes-Benz Group AG во главе с Ула Кэллениус, будет заниматься легковыми машинами и легкой коммерческой техникой. Суббренды AMG и Maybach также в ведении этого подразделения.
 
А отдельная компания Daimler Truck Holding AG (создана в декабре 2021 года) будет специадизироваться на грузовиках, автобусах и спецтехнике. 35% ее акций принадлежат Mercedes-Benz Group AG. Но у Daimler - свое руководстао, штабквартира, независима она и в оношении торгов на бирже. 
 
Daimler отделился от Mercedes-Benz, но остался под знаменитым шилдиком
 
Тем не менее это разделение никак на отразится на торговых марках авто - легковые и грузовые машины будут носить название Mercedes и шильдик в виде трехлучевой звезды.
 
Напомним, известный в мире автопроизводитель основали в 1926 года три инженера - Карл Бенц,
 Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах.
 

 

Источник:   Аvtoblog
 Тэги:  мерседес, даймлер, харьков, украина, авто
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