10.01.2022 15:11 Дмитрий Колоней
Подорожали автомобили, ввезенные в Украину: почему
Об этом сообщают во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.
Снежный ком повышения тарифа повлечет за собой рост стоимости разгрузки до 59 доларов (еще 20% НДС), о чем напомнил
гендиректор ассоциации Олег Назаренко в своем интервью. Но это еще не все, так как отдельные фирмы могут воспользоваться подорожанием услуги как поводом для повышения цен на машину, которое, понятно, ляжет на плечи покупателя легковушки.
С чем связано повышение тарифа, в порту не пояснили, а Олег Назаренко считает его необоснованным, подчеркнув, что
и $18 за эту услугу – много.
"Ведь на практике вся выгрузка заключается в том, что сотрудник порта садится в автомобиль и съезжает 20 метров с парома. В чем тогда причина трехкратного подорожания? Вряд ли она заключается в повышении зарплат - я уверен, что сотрудник порта получает за эту работу максимум $1. Все остальное просто берется прямо в карман руководителями ГП", - подчеркнул Назаренко.
Расценивая повышение тарифа как злоупотребление монопольным положением портом "Черноморск", единственным в Украине по приему паромов с легковыми авто, чиновник будет обращаться с соответствующей жалобой в Антимонопольный комитет.
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