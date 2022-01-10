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10.01.2022  15:11   Дмитрий Колоней

Подорожали автомобили, ввезенные в Украину: почему

Об этом сообщают во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Подорожали автомобили, ввезенные в Украину, из-за увеличения тарифа на погрузку и выгрузку монополистом - Ильичевским портом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации страницы Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров в Фейсбук, с понедельника, 10 января, поднялась стоимость погрузки и выгрузки легковых автомобилей в порту "Черноморск". Теперь за одну машину придется выложить на 18, а 47 долларов.
 
Снежный ком повышения тарифа повлечет за собой рост стоимости разгрузки до 59 доларов (еще  20% НДС), о чем напомнил  гендиректор ассоциации Олег Назаренко в своем интервью. Но это еще не все, так как отдельные фирмы могут воспользоваться подорожанием услуги как поводом для повышения цен на машину, которое, понятно, ляжет на плечи покупателя легковушки. 
 
 
С чем связано повышение тарифа, в порту не пояснили, а Олег Назаренко считает его необоснованным, подчеркнув, что  
и $18 за эту услугу – много.
 
"Ведь на практике вся выгрузка заключается в том, что сотрудник порта садится в автомобиль и съезжает 20 метров с парома. В чем тогда причина трехкратного подорожания? Вряд ли она заключается в повышении зарплат - я уверен, что сотрудник порта получает за эту работу максимум $1. Все остальное просто берется прямо в карман руководителями ГП", - подчеркнул Назаренко.
 
Расценивая повышение тарифа как злоупотребление монопольным положением портом "Черноморск", единственным в Украине по приему паромов с легковыми авто, чиновник будет обращаться с соответствующей жалобой в Антимонопольный комитет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские водители начали получать права нового образца.
 
Источник:   UBR
 Тэги:  подорожание автомобилей, монополия, харьков, украина, ильичевск, порт
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