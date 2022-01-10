10.01.2022 15:11 Дмитрий Колоней

Подорожали автомобили, ввезенные в Украину: почему

Об этом сообщают во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Снежный ком повышения тарифа повлечет за собой рост стоимости разгрузки до 59 доларов (еще 20% НДС), о чем напомнил гендиректор ассоциации Олег Назаренко в своем интервью. Но это еще не все, так как отдельные фирмы могут воспользоваться подорожанием услуги как поводом для повышения цен на машину, которое, понятно, ляжет на плечи покупателя легковушки.

С чем связано повышение тарифа, в порту не пояснили, а Олег Назаренко считает его необоснованным, подчеркнув, что

и $18 за эту услугу – много.

"Ведь на практике вся выгрузка заключается в том, что сотрудник порта садится в автомобиль и съезжает 20 метров с парома. В чем тогда причина трехкратного подорожания? Вряд ли она заключается в повышении зарплат - я уверен, что сотрудник порта получает за эту работу максимум $1. Все остальное просто берется прямо в карман руководителями ГП", - подчеркнул Назаренко.

Расценивая повышение тарифа как злоупотребление монопольным положением портом "Черноморск", единственным в Украине по приему паромов с легковыми авто, чиновник будет обращаться с соответствующей жалобой в Антимонопольный комитет.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские водители начали получать права нового образца