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30.12.2021  15:17   Дмитрий Колоней

Закрылись десятки автозаправок: из-за высоких цен газ не хотят покупать

Продажа автогаза стала невыгодной.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Нафтогаз Украины", его дочернее предприятие "Укравтогаз" закрыло десятки своих автгазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще более тридцати. Закрылись и около 50 частных заправок. Причина - сильное  подорожания автогаза. в связи с которым водители почти его не покупают 
К тому же неблагоприятна и конъюнктура рынка.
 
 
По информации директора “Укравтогаза”, Александра Ватажишина, продажи газтоплива упали на 90%. Всего планируется закрыть 66 точек. Не было продаж на 32 станциях, сейчас еще работают 45.
 
Когда изменится ситуация - не понятно. Как отметил глава предприятия, за 45 грн мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином", все будет зависеть от изменений закупочной цены на природный газ.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в связм с подорожанием газа в Украине: кондитерские фабрики намерены частично остановить производство.
 
Источник:   Укравтогаз
 Тэги:  газ, топливо, харьков, украина, заправка, рост цен
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