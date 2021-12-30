30.12.2021 15:17 Дмитрий Колоней

Закрылись десятки автозаправок: из-за высоких цен газ не хотят покупать

Продажа автогаза стала невыгодной.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на "Нафтогаз Украины", его дочернее предприятие "Укравтогаз" закрыло десятки своих автгазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще более тридцати. Закрылись и около 50 частных заправок. Причина - сильное подорожания автогаза. в связи с которым водители почти его не покупают

К тому же неблагоприятна и конъюнктура рынка.

По информации директора “Укравтогаза”, Александра Ватажишина, продажи газтоплива упали на 90%. Всего планируется закрыть 66 точек. Не было продаж на 32 станциях, сейчас еще работают 45.

Когда изменится ситуация - не понятно. Как отметил глава предприятия, за 45 грн мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином", все будет зависеть от изменений закупочной цены на природный газ.