16.11.2021 10:55 Рита Парфенова

Под Харьковом незаконно производили бензин Евро-95 (фото)

В Дергачах обнаружили мини-завод для производства и продажи некачественного бензина.

О прекращении преступной деятельности подпольных производителей некачественного бензина сообщили в Областной прокуратуре, пишет РЕДПОСТ.



Производство велось в промышленных масштабах. Его группа дельцов организовала в Дергачах, на территории частной нефтебазы. Некачественное сырье у нефтекомпаний предприниматели закупали по поддельным документам, проводя товар как

растворитель. Затем путем добавления химических присадок топливу искусственно повышали октановое число и продавали под видом бензина марки Евро-95.

Искать реализатора долго не пришлось: в сговор с подпольными производителями вступил один из владельцев АЗС в Харькове, который покупал их товар и реализовал на своих заправках по завышенной стоимости.

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Правоохранители провели обыски на подпольном мини-заводе, заправках, где продавали некачественный бензин, осмотрели транспорт для перевозки топлива. Обнаружено и конфисковано более 7,6 тонн горюче-смазочных средств. Обыски в местах проживания фигурантов дела правоохранители выявили и изъяли черновые записи, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства в разной валюте.





Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 204 УК Украины. Санкция статьи за незаконное производство подакцизных товаров предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.



Напомним, осенью 2019 года Служба безопасности Украины блокировала деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более чем на 5 000 000 евро.