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16.11.2021  10:40   Евгений Клочко

Городские власти предоставили временное жилье для пострадавших в масштабном пожаре на ул. Культуры, 10

Жильцы многоэтажного дома по ул. Культуры, 10, в котором сегодня, 16 ноября, произошел пожар, не пострадали, однако нуждаются в жилье.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
По информации заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева и главврача  Харьковской городской клинической больницы №2 Алексея Даценко в лечебные учреждения города никто после пожара не обращался.
 
 
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Александра Новака сразу после получения информации о ЧП все городские службы, заместители городского головы, руководство администрации Шевченковского района были на месте и занимались организацией эвакуации людей и размещением их во время тушения пожара.
 
"Люди были размещены в теплые помещения, они были обеспечены питанием. После ликвидации пожара мы составили списки жильцов, пострадала кровля  4 и 5 подъездов, соответственно жильцы этих подъездов пострадали больше всего.
 
Сегодня мы работаем с этими людьми по организации помощи. Те люди, которые не смогли разместиться у родственников, размещены на временное поселение в социальный отель.
В социальном отеле на данный момент размещено 10 человек, они будут проживать там столько, сколько необходимо. 
 
После завершения всех следственных действий МЧС и полиции мы начнем подготовку к организации подготовки восстановительных работ", - отметил Новак.
 
Отметим, что сегодня ночью произошло возгорание на крыше шестиэтажного жилого дома по ул. Культуры, 10. В результате пожара частично были охвачены огнем три квартиры. Семь человек были спасены, шесть – эвакуированы.
 
Около 8:00 пожар ликвидировали. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
 
Тэги:  пожар, харьков
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