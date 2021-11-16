16.11.2021 10:40 Евгений Клочко

Городские власти предоставили временное жилье для пострадавших в масштабном пожаре на ул. Культуры, 10

Жильцы многоэтажного дома по ул. Культуры, 10, в котором сегодня, 16 ноября, произошел пожар, не пострадали, однако нуждаются в жилье.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

По информации заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева и главврача Харьковской городской клинической больницы №2 Алексея Даценко в лечебные учреждения города никто после пожара не обращался.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Александра Новака сразу после получения информации о ЧП все городские службы, заместители городского головы, руководство администрации Шевченковского района были на месте и занимались организацией эвакуации людей и размещением их во время тушения пожара. "Люди были размещены в теплые помещения, они были обеспечены питанием. После ликвидации пожара мы составили списки жильцов, пострадала кровля 4 и 5 подъездов, соответственно жильцы этих подъездов пострадали больше всего. Сегодня мы работаем с этими людьми по организации помощи. Те люди, которые не смогли разместиться у родственников, размещены на временное поселение в социальный отель. В социальном отеле на данный момент размещено 10 человек, они будут проживать там столько, сколько необходимо. После завершения всех следственных действий МЧС и полиции мы начнем подготовку к организации подготовки восстановительных работ", - отметил Новак.

Около 8:00 пожар ликвидировали. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.