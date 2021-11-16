16.11.2021 08:17 Рита Парфенова

Последствия пожара на улице Культуры, 10 в Харькове (фото)

В ночь на 16 ноября на улице Культуры в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме.



РЕДПОСТ

Как пишет РЕДПОСТ, в пятиэтажном здании старой постройки по улице Культуры, 10 возник пожар на верхних этажах. Возгорание произошло около трех часов ночи на крыше дома.

Перекрытия в здании деревянные, поэтому огонь быстро распространился по пустотам. К моменту приезда пожарных горели крыша и квартиры на 4-м и 5-м этажах.

По состоянию на шесть часов утра огонь был локализован, и пожарные разбирали остаточные очаги возгорания.

В результате пожара частично были охвачены огнем три квартиры. Спасено 7 человек, эвакуировано 6 человек, из них 2 детей. Было отключено газоснабжение, электроэнергия в пострадавшем доме, а также центральное отопление в двух домах.

Ранее мы писали, что тушению пожара мешали хаотично припаркованные во дворе дома автомобили.



Обстановку на месте пожара смотрите в фоторепортаже РЕДПОСТ.

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