Последствия пожара на улице Культуры, 10 в Харькове (фото)

В ночь на 16 ноября на улице Культуры в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Как пишет РЕДПОСТ, в пятиэтажном здании старой постройки по улице Культуры, 10 возник пожар на верхних этажах. Возгорание произошло около трех часов ночи на крыше дома.
Перекрытия в здании деревянные, поэтому огонь быстро распространился по пустотам. К моменту приезда пожарных горели крыша и квартиры на 4-м и 5-м этажах.
По состоянию на шесть часов утра огонь был локализован, и пожарные разбирали остаточные очаги возгорания.
В результате пожара частично были охвачены огнем три квартиры. Спасено 7 человек, эвакуировано 6 человек, из них 2 детей. Было отключено газоснабжение, электроэнергия в пострадавшем доме, а также центральное отопление в двух домах.
Ранее мы писали, что тушению пожара мешали хаотично припаркованные во дворе дома автомобили.
Обстановку на месте пожара смотрите в фоторепортаже РЕДПОСТ.
Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.
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