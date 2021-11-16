16.11.2021 08:00

16 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.





16 ноября 1924 года в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача – харьковская радиостанци транслировала концерт.

Радиостанцию в Харькове, бывшем в те годы столицей Украинской Социалистической Республики, создавали в порядке боевого приказа. Размещалась первая радиостанция в Центральном партийном клубе – сегодня это здание Филармонии. Первые слова Украинского радио услышали 70 радиолюбителей. Дикторов тогда, конечно, в штате радиостанции не было. Поэтому открыл передачу техник, который по привычке связиста в начале трижды проговорил в микрофон «Алло». А потом еще трижды «Говорит Харьков». Вот с такого интересного момента началось радиовещание в Украине. Собственно первый радиоконцерт – это была своеобразная приманка для слушателей. Далее транслировались пропагандистские радиогазеты.



День работников радио, телевидения и связи установлен в 1994 году в поддержку инициативы работников этой самой отрасли Украины. Он посвящен людям, ежедневно обеспечивающим возможность общения в повседневной жизни и пространство для коммуникаций в бизнесе.



* * *



В мировом масштабе сегодня отмечается день выдержки и терпения во всем мире, ведь это – Международный день толерантности.



16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».



В ООН запустили кампанию «Вместе, для всех», направленную на поощрение терпимости, уважения и достойной жизни. Кампания включает меры по распространению информации о вкладе беженцев и мигрантов в экономическую, культурную и социальную жизнь государств. В ее рамках принимаются меры по укреплению диалога между беженцами, мигрантами и населением принимающих стран.

Приметы дня

Верующие православной церкви в этот день чтут память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В простонародье ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода и зима вступала в свои права.



В этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».



Кстати, если вечером вечером 16 ноября ударит мороз – зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.



У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

Также в этот день...

В 1824 году австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Мюррей, самую длинную реку в Австралии.



1841 – американец Наполеон Герен запатентовал пробковый спасательный пояс.



1906 – в Англии запатентована первая кинокамера.



1918 – Венгрия провозглашена республикой. Тем самым был положен конец почти четырехсотлетнему правлению династии Габсбургов.



1922 – в Харькове начала работать первая в Украине телефонная станция.



1938 – дата рождения спортивной борьбы самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания «самооборона без оружия») – вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны, разработанная в СССР в результате синтеза многих национальных видов единоборств и, в частности, грузинской борьбы и дзюдо.



1945 – учреждена ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).



1966 – наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

1967 – начался I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке (продолжался 16-19.11).



1974 – с помощью радиотелескопа, сооруженного в кратере вулкана Аресибо (Пуэрто-Рико, США), отправлено первое послание человечества к звездам на волне 21 см. Сообщение содержало основные данные о нашей цивилизации; оно было зашифровано двоичным кодом и содержало 1 679 знаков.



1974 – Александр Солженицын провел в Цюрихе знаменитую пресс-конференцию «О будущем России». Именно в этот день писатель предложил «Программу «нравственной революции», изложенную в эссе-манифесте «Жить не по лжи!».



1977 – родилась Мэгги Джилленхол, американская актриса («Сумасшедшее сердце», «Темный рыцарь», «Париж, я люблю тебя», «Донни Дарко», «Улыбка Моны Лизы»).



1977 – родилась Оксана Баюл, украинская спортсменка-фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в одиночном катании.



1989 – началась Бархатная революция в Чехословакии.

1999 – основана Премия Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.

Именины отмечают:

Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий (Юрий, Егор), Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.